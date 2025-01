La Basilicata si impegna a prevenire e curare le dipendenze patologiche

“La Regione Basilicata sta dimostrando un forte impegno nella prevenzione e nella cura delle dipendenze patologiche.

Bene ha fatto l’Assessore Latronico, in occasione dell’incontro tenutosi a Roma con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, e il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, a porre l’attenzione sulla necessità di procedere con strategie concrete nell’affrontare una problematica che incide profondamente sul tessuto sociale ed economico del territorio”.

Questo è il commento del Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Michele Napoli, dopo aver appresso dell’esito dell’incontro romano.

Napoli continua:

“Il fatto che la Regione Basilicata, come ha evidenziato l’Assessore Latronico, intende rafforzare la rete dei servizi territoriali, potenziando le strutture esistenti e implementando nuovi percorsi di supporto psicologico e terapeutico per le persone affette da dipendenze secondo un approccio integrato e multidisciplinare volto alla prevenzione, cura e reinserimento sociale è motivo di plauso.

Così come non deve sfuggire l’importanza della collaborazione tra il settore sanitario, il mondo della scuola e il Terzo Settore, con l‘obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui rischi connessi alle dipendenze, promuovendo stili di vita sani e consapevoli sui cui Latronico ha inteso soffermarsi”.

Sui progressi raggiunti e la necessità di destinare risorse specifiche, inclusi i fondi stanziati dal Governo Meloni pari a 164 milioni di euro, per il potenziamento dei servizi di assistenza e prevenzione e sull’importanza di una gestione efficiente delle risorse residue del 2023, con progetti mirati al reinserimento sociale e alla mobilità interregionale per le cure residenziali, il Capogruppo di FdI ha sottolineato:

“L’impegno della Regione Basilicata non si fermerà alla sola prevenzione e assistenza ma mirerà al potenziamento delle risorse destinate ai servizi di assistenza, la creazione di osservatori per monitorare il fenomeno e l’istituzione di percorsi formativi per operatori sanitari e sociali.

Molto bene anche la proposta di costituire un comitato di indirizzo regionale per assicurare un coordinamento efficace tra tutti gli attori istituzionali coinvolti: Ufficio scolastico regionale, Prefetture, Dipartimenti di prevenzione, ASL ed Enti del Terzo Settore.

Tale comitato avrà il compito di garantire un monitoraggio costante e di elaborare strategie condivise per un intervento tempestivo ed efficace.

L’iniziativa cui ha partecipato l’Assessore Cosimo Latronico segna un passo importante nella lotta alle dipendenze patologiche in Basilicata.

Attraverso un approccio sinergico tra istituzioni, professionisti e cittadini, la Regione si propone di costruire un futuro in cui il benessere e la salute pubblica siano al centro delle politiche sociali.

Il percorso avviato rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile affrontare le sfide sociali con responsabilità, sensibilità e determinazione”.