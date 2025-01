Maratea protagonista al cinema: in città la prima proiezione di questo film con Peppe Servillo

Al cineteatro Guerrieri di Matera, la prima proiezione del film girato in parte a Maratea: “La notte è un porto sicuro”.

Sul palco, il regista del film Giuseppe Papasso e due degli attori del cast, Peppe Servillo e il protagonista Amin Nour.

Il Comune di Maratea spiega:

“Moltissime scene sono state girate nella nostra città, nella parte iniziale del film, a cui hanno preso parte diversi concittadini nel ruolo di comparse ed è stata particolarmente apprezzata l’intensa interpretazione del compianto “Zio” Pino Possidente”.

Questa è la trama del film:

“Hamid, un ragazzo di 25 anni, è sopravvissuto alla fuga dall’Eritrea, con l’intenzione di arrivare in Svizzera da suo fratello Yemane, ma Natale, un pescatore siciliano, gli sconsiglia di proseguire il viaggio come clandestino e con sua moglie, decidono di ospitarlo presso la loro trattoria, in cambio di un aiuto in cucina.

Dopo il lungo viaggio di Hamid per l’Italia e numerose avversità, riesce a raggiungere Basilea“.

Ecco la locandina dell’evento.