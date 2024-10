La Biblioteca nazionale di Potenza avvia un progetto di raccolta di queste importanti fonti storiche e fotografiche. I dettagli

Domenica 13 Ottobre, in occasione della Domenica di Carta, la giornata di apertura straordinaria promossa dal Ministero della Cultura per valorizzare e riscoprire la ricchezza del patrimonio culturale custodito nelle Biblioteche e negli Archivi dello Stato, la Biblioteca nazionale di Potenza ha promosso un convegno dal titolo “Il Fondo Umberto Savoia: Potenza, la Basilicata e la filatelia”, che ha visto come relatori Valeria Verrastro, Giovanni Caserta, Eva Bonitatibus e Domenico Gravante.

Il Fondo intitolato alla figura del filatelista Umberto Savoia (scomparso il 29 aprile 2024 all’età di 86 anni), acquisito recentemente dalla Biblioteca nazionale, contiene documenti sulla storia dell’Associazione filatelica culturale “Isabella Morra”, una raccolta di pubblicazioni sulla filatelia e la numismatica e una collezioni di 205 cartoline d’epoca che raccontano la storia di Potenza e che saranno esposte in modo permanente nella Sala lucana “Teresa Motta”, collocata al quarto piano del Polo bibliotecario di Potenza.

Al termine dell’incontro, che ha riscosso l’interesse di tanti appassionati, il direttore Luigi Catalani ha rivolto un appello ai collezionisti di cartoline d’epoca di Potenza e della Basilicata affinché donino queste preziose fonti della storia urbana, paesaggistica, architettonica e sociale alla Biblioteca nazionale di Potenza, al fine di incrementare il fondo in dotazione dell’Istituto, che sarà presto oggetto di un progetto di digitalizzazione ad hoc, che prevede la pubblicazione online di questi contenuti che raccontano come un flashback il passato più o meno recente del nostro territorio e delle nostre comunità.

Ecco le foto del convegno.