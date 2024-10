Potenza: questa strada interessata da frane resterà chiusa per tre mesi. I dettagli

Al via i lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza e consolidamento del corpo stradale della S.P. n.84 “del Gallitello”.

Così spiega la Provincia di Potenza:

“Partirà oggi l’intervento sul tratto di strada pochi chilometri a nord-ovest dell’abitato di Potenza, tra Contrada Cerreta di Sotto a sud-est e Contrada Cerreta Sicilia a ovest, al km 10+000 della S.P. 84, oggetto di due movimenti franosi e attualmente aperto al traffico veicolare con un restringimento delle carreggiate.

I lavori, rientranti tra gli interventi finanziati con Fondi F.S.C. 2021/27 – Deliberazione CIPESS n.1/2022, prevedono un investimento complessivo pari a € 1.350.000,00.

Dall’analisi dello stato di fatto delle aree interessate, valutando le caratteristiche e la morfologia del terreno, si è optato per un consolidamento del versante attraverso la realizzazione di una paratia di pali continua.

La soluzione adottata garantirà la stabilità del pendio e il rifacimento della carreggiata stradale, permettendo nuovamente l’attraversamento del traffico veicolare.

Oltre all’intervento di messa in sicurezza e consolidamento del versante, si procederà con gli interventi necessari al ripristino della sede viaria quali: drenaggi, interventi sulla massicciata e pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori, della durata stimata di 120 giorni, sarà necessario chiudere l’arteria al traffico veicolare per circa tre mesi.

L’interruzione della circolazione, durante la quale sarà garantita la massima attenzione per ridurre al minimo i disagi per automobilisti e residenti, risulta necessaria per poter intervenire in modo efficace e risolutivo”.

Dichiara il Presidente della Provincia, Christian Giordano:

“Come garantito personalmente ai residenti dell’area, la Provincia di Potenza interverrà per risolvere un problema che ha afflitto la comunità per lungo tempo.

Questi lavori rappresentano un passo importante per garantire la sicurezza e la continuità dei collegamenti nella nostra Provincia.

Un progetto complesso e laborioso che ora entra nella fase operativa, in un’ottica di costante miglioramento della fruibilità della nostra rete stradale”.

Ecco le condizioni attuali della strada.