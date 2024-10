La Carovana della Uil arriva a Potenza: i dettagli

𝐋𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐚 𝐔𝐈𝐋 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚 𝐚 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚!

L’8-9 Novembre appuntamento presso la Torre Guevara, Potenza.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“Ci aspettano due giorni intensi di dibattito e confronto sui temi cruciali che riguardano il nostro futuro e il mondo del lavoro.

La Carovana UIL fa tappa a Potenza per accendere i riflettori su questioni sociali fondamentali: sicurezza sul lavoro, opportunitĂ per i giovani, artigianato, diritti e tutele per le lavoratrici ed i lavoratori e molto altro ancora.

SarĂ un’occasione unica per dialogare, scambiare idee e costruire insieme nuove prospettive per la Basilicata, per il Mezzogiorno e per l’Italia.

La partecipazione attiva di tutti è fondamentale per creare un futuro piĂš giusto, equo e sicuro”.

Di seguito la locandina con i dettagli.