Pollino e Rotonda a Rimini alla manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia. Ecco com’è andata

C’è anche il versante lucano del Pollino, con Rotonda e le sue bellezze, alla fiera TTG di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica del Belpaese nel mondo.

Spiegano i referenti di Pollino Experience:

“All’interno dello stand della Regione Basilicata, l’interesse attorno al Parco Nazionale del Pollino è palpabile, con tanti curiosi che vogliono scoprire le meraviglie di questo territorio unico a cui offriamo proposte imperdibili, garantendo la migliore offerta per vivere un’avventura autentica, immersi nella natura e nella cultura del Pollino.

Sono attratti dall‘albergo diffuso realizzato a Rotonda grazie al sapiente recupero architettonico di antiche dimore del centro storico, di origine medioevale, dove le stradine lastricate in pietra calcarea, il calore e la luce del sole creano una magica atmosfera.

Ad arricchire il percorso, tra la cultura contadina e le tradizioni del posto, il rito arboreo pagano che affonda le sue origini nel tempo, la macina del grano, con la possibilità di vivere anche l’emozione di preparare la pasta fatta a mano come si faceva una volta”.

La presenza a Rimini è stata anche l’occasione per promuovere un turismo accessibile e sostenibile, un’opportunità di crescita inclusiva e rispettosa dell’ambiente che valorizza il territorio della Basilicata.

Evidenziano i referenti di Pollino Experience:

“Abbiamo partecipato con interesse alla Conferenza promossa dall’Apt Basilicata, nell’ambito del progetto ‘Basilicata For All’, che punta a rendere le bellezze del nostro territorio fruibili a chiunque senza barriere.

Inoltre, stiamo ampliando la nostra offerta turistica con soluzioni innovative come l’uso di energia elettrica rinnovabile, e-bike, l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica e rastrelliere per bici elettriche.

Il nostro impegno è quello di garantire un’esperienza turistica autentica, inclusiva e sostenibile”.

Tanto anche l’interesse riscosso dai prodotti enogastronomici del Pollino, su tutti la melanzana rossa e i fagioli bianchi, le due dop di Rotonda.