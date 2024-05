La Coppa Davis fa tappa a Potenza! Ecco dove è esposta e le foto

Dopo 47 anni la Coppa Davis torna in Italia, grazie alla vittoria conquistata dalla squadra capitanata da Filippo Volandri, formata da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, nella finale disputata lo scorso novembre a Malaga.

Come fa sapere il Comune di Potenza:

“Nell’ambito della Giornata dello Studente e di un programma che la vede ospitata nelle diverse regioni italiane, dal 24 maggio fino alle ore 13 del 25 maggio, la prestigiosa ‘Insalatiera’ è esposta nell’atrio del Palazzo di Città, in piazza Matteotti.

Dalle ore 10 alle 11 in programma una cerimonia della sezione lucana della Federazione Italiana Tennis, che comprende una consegna di attestati di benemerenza, la visione di un filmato celebrativo della vittoria italiana, e la presentazione di diversi progetti in essere e futuri che la FIT propone e che in basilicata hanno già raccolto già circa 7.000 adesioni”.

Ecco le foto.