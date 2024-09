“La Facoltà di Medicina a Potenza dovrebbe avere una sede di pari prestigio”. La proposta

“Anche oggi ho lavorato per la nostra amata città presentando un’interrogazione sulla nuova Facoltà di Medicina a Potenza per conoscere tutti i numeri e gli sviluppi che ci sono stati rispetto agli anni passati e in previsione di quelli futuri”.

È quanto dichiara Alessandro Galella, consigliere del Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione Basilicata, che prosegue:

“Una facoltà così importante dovrebbe avere una sede di pari prestigio.

Per questo motivo sarebbe ben più adeguato se venisse utilizzato l’ex istituto ortofrenico voluto da Don Pasquale Uva, progettato da uno degli architetti italiani più rinomati degli anni 40′, Marcello D’Olivo.

Potenza deve tornare ad essere un capoluogo importante, che deve investire su di sé e costruire un futuro migliore e all’avanguardia per tutti i suoi cittadini”.