Potenza, consegnata la sede alla sezione lucana del Comitato italiano paralimpico. I dettagli

L’Amministrazione comunale ha assegnato e consegnato l’immobile in Via Verona n.3 alla sezione lucana del C.I.P. – Comitato Italiano Paralimpico.

Presenti nei locali al momento della consegna delle chiavi il sindaco Vincenzo Telesca, l’assessore al Patrimonio Roberto Falotico, l’ex assessore e attuale consigliere comunale Gianmarco Blasi, il dirigente comunale Vito Di Lascio e il presidente regionale del CIP Gerardo Zandolino.

Ha sottolineato l’assessore Falotico:

“Nel ringraziare l’Amministrazione che ci ha preceduto e l’allora assessore Blasi, che ha seguito con particolare attenzione la definizione dell’assegnazione che oggi formalizziamo, mi piace evidenziare come anche questo provvedimento rientri in una più ampia volontà del Sindaco e dell’attuale Giunta comunale, di porre in essere ogni utile sforzo affinché l’integrazione, la partecipazione, l’attenzione alle esigenze di tutti, anche le persone che vivono condizioni di disabilità, sia costantemente e concretamente al centro dell’azione amministrativa del governo cittadino.

Non escludere nessuno, non deve essere un vuoto slogan, ma il preciso indirizzo politico, che possa rappresentare la cifra del nostro progetto di Città autenticamente inclusiva.

E, siccome lo sport condivide questo percorso, come finalità e modus operandi, concedere una bella e ristrutturata sede alla sezione regionale del Comitato italiano paralimpico, riteniamo rappresenti una scelta doverosa”.