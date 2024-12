La Madonna di Viggiano torna a Potenza per l’apertura dell’Anno Giubilare 2025: ecco il programma completo

Oggi, 28 dicembre, Potenza accoglie con profonda devozione la Madonna di Viggiano, patrona della Basilicata, in occasione dell’apertura dell’Anno Giubilare 2025 indetto dalla Diocesi.

L’attesa immagine sacra, simbolo di fede e tradizione per l’intera regione, sarà accolta alle ore 17:00 presso la storica Torre Guevara, punto di riferimento per i fedeli e cuore dell’evento religioso.

La cerimonia rappresenta un momento di grande significato spirituale e culturale, unendo la comunità lucana in un clima di preghiera e riflessione.

L’arrivo della Madonna di Viggiano a Potenza segna l’inizio di un percorso giubilare che porterà fedeli e pellegrini a vivere un anno dedicato alla riconciliazione, alla fede e alla solidarietà.

Dopo l’accoglienza presso la Torre Guevara, seguiranno momenti liturgici e solenni processioni, accompagnati da canti e preghiere.

La celebrazione si propone non solo come un evento religioso, ma anche come un’opportunità per riaffermare l’identità culturale e spirituale della Basilicata, radicata nella venerazione della Madonna di Viggiano.

I fedeli sono invitati a partecipare numerosi a questo appuntamento, che inaugura un anno di grazia e di rinnovamento per l’intera comunità diocesana.