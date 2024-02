La Madonna pellegrina di Lourdes giunge a dare conforto anche agli anziani, sofferenti e pazienti ad Acerenza! Ecco le foto

La Madonna pellegrina di Lourdes in Basilicata dal 15 al 20 Febbraio ha incontrato i fedeli nelle Cattedrali e nei luoghi di sofferenza.

L’effigie di Maria è una delle due utilizzate nel Santuario di Lourdes per le processioni aux flamboux.

Ha iniziato il suo viaggio nelle città italiane lo scorso settembre, in occasione del 120° anniversario della nascita dell’Unitalsi, l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali.

L’ultima tappa in Basilicata è stata ieri ad Acerenza.

Scrive il sindaco Fernando Scattone:

“La Madonna pellegrina di Lourdes in Basilicata ad Acerenza, per l’incontro con i fedeli nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio Martire, oltre che nei luoghi di Riabilitazione e cura, Fondazione Don Gnocchi e casa di riposo per anziani “D’Alessio”.

Grazie di cuore a S. E. Mons. Francesco Sirufo, Arcivescovo di Acerenza, al parroco Don Niko e alla sezione Lucana dell’Unitalsi per la preziosa opportunità e il privilegio che ci è stato regalato”.

Ecco le foto dell’arrivo della Madonna di Lourdes ad Acerenza e nei luoghi di sofferenza.