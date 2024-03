La nuova Concessionaria Motor France presenterà in esclusiva la Peugeot E-3008! I dettagli

Il settore dei veicoli elettrici sta vivendo una metamorfosi significativa grazie all’avanzamento delle tecnologie sostenibili.

La svolta green per questi veicoli è sospinta non solo da una maggior presa di coscienza in tema di sostenibilità ambientale ma anche dalla possibilità offerta in termini di riduzione dei costi.

Il “Risparmio Energetico” è infatti un invito a riflettere sulla centrale questione dei consumi e, in particolare, sul ruolo preponderante che la mobilità urbana svolge nella crescita esponenziale di tali consumi e costi in termini ambientali, i quali gravano pesantemente sulla collettività.

PEUGEOT offre la più ampia gamma di veicoli 100% elettrici di qualsiasi altro marchio generalista in Europa e si impegna a offrire una versione elettrica di ogni modello della gamma entro il 2025 e a diventare un marchio 100% elettrico in Europa entro il 2030.

Mercoledì 20 marzo 2024 dalle ore 19:00 alle ore 21:00 nella nuova concessionaria Peugeot “Motor France” in via dei Mestieri nella zona Paip 1 a Matera è in programma la presentazione, in preview esclusiva, del nuovo Peugeot E-3008.

L’attuale 3008 è un best-seller che negli ultimi 7 anni ha conquistato più di 1.320.000 clienti in 130 Paesi.

PEUGEOT persegue l’ambizione di offrire una gamma completa di veicoli elettrici già nel 2025 e di vendere tutti i modelli della sua gamma in versione 100% elettrica entro il 2030.

Con la presentazione di Nuovo E-3008 PEUGEOT entra in una nuova dimensione ed ha reinventato il suo 3008, disegnando il suo nuovo modello da zero per tracciare la strada delle PEUGEOT del prossimo futuro.

Infatti è la prima auto ad utilizzare la nuovissima piattaforma “STLA Medium di Stellantis” che porta la gamma PEUGEOT a un livello superiore perchè questa piattaforma innovativa è stata progettata per offrire le migliori prestazioni della categoria per:

autonomia fino a 700 km;

tempo di ricarica in 30 minuti;

piacere di guida;

prestazioni;

efficienza e servizi connessi (Trip Plannericarica intelligente, Vehicle to load, Plug&Charge e aggiornamenti « Over The Air »).

La gamma si basa su tre propulsori elettrici di cui uno già in vendita con 210 CV di potenza massima e 527 km di autonomia (guidando come prescritto dal ciclo WLTP) e più avanti arriveranno altre due versioni elettriche (con trazione integrale oppure con autonomia fino a 700 km).

Inoltre, il nuovo PEUGEOT 3008 è già ordinabile con motore ibdrido da 136 CV.

Ricordiamo quindi che l’appuntamento è per Mercoledì 20 Marzo 2024 dalle ore 19:00 alle ore 21:00 nella nuova concessionaria Peugeot “Motor France” (in via dei Mestieri nella zona Paip 1 a Matera) dove sarà presentata, in anteprima esclusiva, il nuovo Peugeot E-3008.