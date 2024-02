La PM Gruppo Macchia Potenza, dopo il ko, torna a giocare! E’ una partita importantissima. In bocca al lupo

La PM Gruppo Macchia Potenza torna a giocare tra le mura amiche della Palestra Caizzo di Potenza.

Sabato 17 febbraio arriva alla Caizzo la Polis Volley Corato, sesta forza del girone A in forza dei suoi 18 punti raccolti nel corso della stagione.

La PM Gruppo Macchia è reduce dal ko esterno in casa della capolista Zest Terlizzi in cui, soprattutto nei primi due parziali, ha messo in difficoltà le avversarie.

Contro Corato l’obiettivo di coach Elena Ligrani e delle sue ragazze è chiaro, bisogna fare punti pesanti per costruirsi il cammino futuro nella seconda fase della stagione.

Analizza il tecnico rossoblù

“E’ una partita importantissima che dobbiamo approcciare con la massima determinazione cercando di portare punti importanti per la classifica e il prosieguo del campionato ma anche mettere in campo l’atteggiamento giusto ed affrontare la gara come se fosse una finale”.

La speranza della formazione rossoblù è di vedere anche una palestra Caizzo piena per fare il tifo e spingere le ragazze ad ottenere il massimo della posta in palio.

Appuntamento sabato 17 febbraio alle 18:00 presso la Palestra Caizzo di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Santorufo e D’Amico.