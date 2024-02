Si terrà lunedì 19 febbraio 2024, alle ore 11,30, nella sala convegni del Palazzo della Cultura, in via Cesare Battisti, la firma del protocollo d’intesa tra Comune di Potenza e Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, finalizzato alla realizzazione di corsi di nuoto gratuiti per persone con disabilità.

Saranno presenti l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi e il delegato regionale della Federazione Mario Giugliano.