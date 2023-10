La PM Gruppo Macchia Potenza ha voglia di riscatto! Ecco quando tornerà in campo

La PM Gruppo Macchia Potenza torna in campo e lo farà sabato 28 ottobre alla Caizzo contro la Lavinia Group Trani.

Prima da tecnico della PM Volley per coach Stefano Zangheri, giunto in rossoblù giovedì:

“Sono contento di essere arrivato a Potenza, sono stato in Basilicata diversi anni fa per pochi mesi in B2 a Montescaglioso, sono contento di essere tornato qui, sono stato accolto molto bene da tutta la società e dalle ragazze”.

Solo due giorni di allenamento con le sedute di giovedì e venerdì ma coach Zangheri intravede una grande voglia da parte di tutto il gruppo:

“Ho trovato un ambiente che ha voglia di riscatto dopo le prime due partite, un gruppo di atlete non al completo con qualche infortunio da recuperare ma che ha voglia di fare, il primo allenamento è andato bene, c’è voglia di fare e provare a invertire questa tendenza, siamo tutti fortemente motivati e questo mi fa ben sperare per il futuro; il tempo è stato poco ma abbiamo lavorato bene, la motivazione è forte, giochiamo in casa e ce la metteremo tutta da qui alla fine del campionato”.

Trani il primo ostacolo sul cammino di Zangheri, squadra attenta con individualità interessanti:

“Ho visionato la gara del Trani contro Molfetta, è una squadra abbastanza quadrata con due atlete come la Kutniakova e la Gogoglione che sono atlete di categoria superiore e si vede, è una squadra compatta che lotta fino alla fine ed è uno degli avversari più difficili da incontrare per la mia prima sulla panchina della PM Volley”.

Appuntamento alle 18 di sabato 28 ottobre presso la palestra Caizzo di Potenza, gara affidata ai signori Capobianco e Zaccagnino.a

