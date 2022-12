La PM Volley Potenza in sfida con la prima in classifica: “Non ci abbattiamo. Partite come queste sono le più divertenti da giocare per un’atleta”. Le parole del coach

Per la PM Volley Potenza impegno proibitivo per il decimo turno del Campionato di Serie C femminile.

La formazione di coach Marco Orlando sarà ospite infatti della capolista schiacciasassi Panbiscò Altamura che ha vinto nove gare su nove perdendo per strada solo due set.

Ha dichiarato coach Orlando alla vigilia:

“Sarà una missione impossibile.

Altamura merita completamente la posizione in classifica che occupa, ha individualità di eccellenza per questa categoria ed un’organizzazione di staff che ne fa sicuramente una delle favorite per la vittoria del campionato e promozione.

Questo non ci abbatte.

Partite come queste sono le più divertenti da giocare per un’atleta.

Faremo il massimo possibile cercando di esprimere la nostra pallavolo e soprattutto di fare ciò a cui stiamo tendendo da inizio anno, ovvero divertirci e fare gruppo, le ragazze continuano nel darmi soddisfazioni mettendo in campo, durante gli allenamenti, sacrificio e dedizione.

Comunque andrà la gara sarà una crescita personale”.

Capitan Di Camillo e compagne scenderanno in campo ad Altamura senza pressioni e con la spinta emotiva di tre successi consecutivi che hanno dato tanta fiducia nel sestetto potentino nell’affrontare una vera e propria corazzata della Serie C pugliese.

La gara prenderà il via alle ore 20:00 sotto la direzione di gara dei signori Galeota e Villano.

