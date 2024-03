La Provincia di Potenza al fianco della Protezione Civile Regionale per migliorare la gestione delle emergenze territoriali. I dettagli

La Provincia di Potenza al fianco della Protezione Civile Regionale per migliorare la gestione delle emergenze territoriali.

Il dipartimento di protezione civile della Regione Basilicata ha promosso delle giornate di formazione per amministratori territoriali, dipendenti pubblici e operatori del mondo della protezione civile.

In rappresentanza della Provincia di Potenza ha sottolineato l’importanza della formazione nel campo della pianificazione della gestione delle emergenze.

Alla luce delle nuove normative in tema di pianificazione delle emergenze è necessario dal livello comunale, provinciale, regionale e nazionale procedere a pianificare in maniera sinergica e coordinata con strumenti operativi omogenei.

Avere piani aggiornati che utilizzano le nuove tecnologie è fondamentale anche per sfruttare al meglio le occasioni di finanziamento europeo.

Programmare per attrarre risorse ed avere gli strumenti utili per intervenire e farsi trovare pronti nei confronti dei rischi naturali ed antropici.

Investire nella prevenzione è fondamentale per non mettere a rischio le nostre comunità e le iniziative come quella di oggi permettono di accrescere la competenza di tutti i soggetti responsabili della gestione delle emergenze.