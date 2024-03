“La Psiche tra salute e malattia”: a Potenza un’occasione preziosa per questi professionisti lucani. L’evento in programma

Un momento dal forte valore culturale e professionale, quello organizzato e promosso dall’Ordine degli Psicologi della Basilicata, sul tema “Dati ed evidenze a supporto della professione psicologica”, che sarà ospitato il prossimo sabato 9 Marzo, a partire dalle ore 9:00 nella Sala Convegni della sede in via della Chimica, 61 a Potenza.

Relatore d’eccezione sarà il prof. David Lazzari, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi che terrà una lectio dal titolo “La Psiche tra salute e malattia: tra Scienza e nuovi scenari”.

Ad accogliere i partecipanti, la Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, la dott.ssa Luisa Langone.

Il seminario sarà arricchito dagli interventi:

della prof.ssa Chiara Valeria Marinelli, Ricercatrice dell’Università di Foggia, con la relazione sull’“Efficacia dei trattamenti per i disturbi del neuro sviluppo”,

del prof. Leonardo Carlucci, Ricercatore dell’Università di Foggia, che chiuderà la intensa giornata di lavori, parlando del “Trattamento dei disturbi mentali in comorbidità e verifica dell’efficacia del Protocollo Unificato”.

Un’occasione preziosa per i professionisti lucani e non solo, per riportare l’attenzione sulle grandi sollecitazioni del nostro tempo e su quanto la professione psicologica possa impattare positivamente nelle azioni di sostegno e di accompagnamento della comunità tutta.

Per dirla proprio con il Presidente Lazzari:

“La psiche non è qualcosa di dato, si costruisce vivendo, sin dalle primissime fasi, attraverso le esperienze che facciamo.

E quindi si può costruire una psiche più resiliente, più aperta, più flessibile e maggiormente in grado di affrontare le sfide del mondo, oppure una psiche fragile. Abbiamo molti indicatori che ci sia un problema diffuso di “tenuta” psicologica. (…)

C’è bisogno di tornare a costruire basi di sicurezza più profonde e più sintoniche con la nostra natura umana”.

I dettagli dell’evento.