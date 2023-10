“La Regione Basilicata è pronta a sottoscrivere il suo piano di azione per l’impiego di queste risorse . I dettagli

“Ho manifestato in conferenza Stato Regioni il parere favorevole della Basilicata al dl Sud presentato dal ministro Raffaele Fitto che ha lavorato in questi mesi con le Regioni per superare le difficoltà che il governo Meloni aveva ereditato sulle politiche di coesione e sulla necessità di allinearle con le scadenze e le azioni del Pnrr”.

E’ quanto fa sapere l’assessore all’Energia, Ambiente e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico che aggiunge:

“Azione di allineamento che punta a raggiungere gli obiettivi della qualificazione della spesa e della sua velocizzazione.

La Regione Basilicata è pronta a sottoscrivere il suo piano di azione per l’impiego delle risorse del fondo di sviluppo e coesione che il presidente Bardi ha negoziato con il concorso degli uffici ministeriali e regionali.

"Va sottolineato l'apprezzamento per il lavoro che il ministro Fitto ha svolto con tenacia, puntualità e spirito di leale collaborazione con tutte le Regioni".

