“La Terra nella morsa del Covid-19”: ecco l’opera di Carmine ed Enzo, padre e figlio del potentino

“La Terra nella morsa del Covid-19”.

Questa l’ultima fatica degli artisti, di Vaglio di Basilicata (PZ), Carmine e Enzo Lo Sasso.

Oppressione e tormento fisico e psicologico racchiuse in una “morsa”: costretti in una quarantena forzata, di certo, sono in molti quelli che, esattamente come questi scultori (padre e figlio), hanno dovuto fare i conti con la sensazione di trovarsi schiacciati e bloccati da un nemico più forte e grande di noi.

L’opera, una scultura di pietra calcarea, in esposizione nel piccolo comune potentino, nell’intenzione di chi l’ha creata, è un ricordo per tutte le vittime che il virus purtroppo ha lasciato dietro di sè e, allo stesso tempo, un promemoria per l’intero pianeta affinchè non si dimentichi che tutti stiamo affrontando la stessa sfida, senza distinzioni di razza, genere e religione.

Le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)