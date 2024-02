La voce di Angelina, orgoglio lucano, incanta Sanremo! L’avete vista?

Originaria di Lagonegro e figlia dell’amatissimo Mango, dopo aver conquistato il secondo posto alla finale di “Amici”, il famoso talent condotto da Maria De Filippi, la nostra Angelina è approdata sul palco del 74° Festival di Sanremo, tra i big in gara.

Stasera, giovedì, ha cantato la sua canzone all’Ariston per la seconda volta.

Ventidue anni, Angelina Mango è già stata capace di imprimersi come uno dei talenti più promettenti della musica italiana a partire dai singoli come Ci pensiamo domani e Che t’o dic a fa.

Sul palco si è presentata con il brano La Noia, in cui figura come autrice anche Madame, e nel quale si prova a guardare da un’altra prospettiva l’idea di annoiarsi.

Il ritornello dice: “Muoio senza morire / In questi giorni usati /Vivo senza soffrire/Non c’è croce più grande / Non ci resta che ridere in queste notti bruciate”.

L’avete vista?