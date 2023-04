L’Academy Basket Potenza pronta alla sfida contro il Caiazzo: “Un onore giocare contro un ex campione NBA”. In bocca al lupo!

Senza un attimo di respiro.

Oggi alle 19.30 al PalaPergola l’Academy Basket Potenza torna in campo per il recupero della gara valida per l’ottava di ritorno in casa con lo Step Back Caiazzo.

L’esperta squadra casertana è in questo momento al terzo posto in classifica a 40 punti, ma con una ulteriore partita in meno rispetto a Rizman e compagni, visto il posticipo al 10 Maggio della sfida casalinga con Parete causa la concomitante partecipazione del tecnico ospite Porfidia in un torneo alla guida della selezione giovanile regionale campana.

Lo Step Back ha aggiunto alla solida base della scorsa stagione – uscì ai quarti di finale dei play-off proprio contro l’Academy – un paio di giovani elementi di assoluta qualità e prospettiva quali Campanile (oltre 15 punti per gara) e D’Aiello (13.5), migliori realizzatori del roster dietro alla stella assoluta Linton Johnson.

I fratelli D’Orta, Rino Tomasiello e Petrazzuoli il collante di una squadra capace di vincere otto volte in trasferta come i potentini, passando su campi d’alta classifica quali Parete, Mugnano e Maddaloni.

Conferma proprio Jan Rizman:

“Domani ci aspetta una nuova partita che ci metterà alla prova in tanti modi.

Affrontiamo un’ottima squadra, guidata da Linton Johnson, un ex campione NBA con il quale per me sarà un onore giocare.

Siamo reduci da un match impegnativo, contro un avversario davvero solido come Maddaloni e domani dovremo fare ancora meglio se vogliamo vincere la partita“.

La guardia slovena ha fatto rientro in campo domenica ad oltre 50 giorni di distanza dall’ultimo match giocato a Sarno ed è stata subito determinante, dando la scossa con l’ingresso dalla panchina e segnando 31 punti con 7/8 dall’arco.

Ha concluso la guardia slovena dell’Academy:

“Sono stato felice di essere tornato in campo dopo l’infortunio che ho avuto, ma certamente non sarebbe stato possibile senza il supporto del club, del coach, dei compagni e ovviamente il sostegno dei tifosi.

Mi auguro che domani avremo lo stesso calore, perché sono certo che daremo tutto per renderli felici ed orgogliosi di noi al termine della stagione”,

Palla a due alle ore 19.30 con ingresso gratuito, con direzione arbitrale affidata ai signori Carotenuto di Scafati e Moriello di Caserta.a

