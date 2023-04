Ad Avigliano più di 120 atleti provenienti da svariate regioni per una giornata all’insegna dello sport! Ecco le foto

Dominio ASD marathon Cosenza con Valentina Maiolino (01:42:35) e Marco Barbuscio (01:14:54).

Maschile

2° Domenico Giuliani (01:23:52);

3° Giuseppe Fiorile (01:26:26).

Donne

2° Marigrazia Strafella (01:56:10);

3° Alessandra Dambrosio (01:59:34).

Il 1° team assoluto è l’ASD Atlhos Matera.

Barbuscio mette il record su un percorso sterrato molto tecnico di 16 km con più di 700 metri di dislivello!

Un tempo impressionante!

L’Avigliano Trail Running ha avuto un grande successo con più di 120 atleti provenienti da svariate regioni, e questa è solamente la 1° tappa del Circuito Basilicata Trail Uisp.

L’Outdoor Club Avigliano ha costruito un evento nella sua 2° edizione davvero fantastico, con animazione e una gara promozionale per i più piccoli creando una giornata all’insegna dello sport, quello sano!

Uisp, ente di promozione che ha supportato la manifestazione, promuove gli ideali dell’ Outdoor Club.

L’Asd organizzatrice dell’evento ha promosso anche un’altra importante iniziativa, voluta incessantemente dal presidente Emilio Pagnotta: “No pacco gara”, tutto questo per dire no ad un Consumismo esagerato come quello che viviamo da decenni, ma dire si al correre e vivere nel modo più naturale e sano possibile.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)