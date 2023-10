L’Academy Basket Potenza pronta per il debutto casalingo stagionale! In bocca al lupo

Dopo le prime due vittorie in trasferta ottenute sui parquet di Cercola ed Ischia, arriva finalmente il momento anche del debutto casalingo stagionale per l’Academy, attesa da due impegni interni consecutivi.

Domani (palla a due alle ore 20.00) e domenica (ore 18.00) saranno di scena al PalaPergola PSA Campus Sant’Antimo e Basket Matese, rispettivamente nel recupero della 1^ e per la 4^ di andata di campionato.

Andando con ordine, la giovane squadra partenopea rappresenta la costola della formazione senior che bene sta facendo nel campionato di B Nazionale e partecipa al massimo torneo campano con il medesimo roster con cui è iscritta alla Divisione Nazionale Giovanile (Under 19).

Un impegno che era originariamente in calendario per Domenica 1 Ottobre e costretto ad essere rinviato per la temporanea indisponibilità dell’impianto potentino, tornato ora nuovamente aperto a squadre e pubblico.

Test probante, dunque, sul percorso di una Academy chiamata a bagnare con una vittoria anche il debutto sul parquet di casa, a patto di non sottovalutare un’avversaria fresca e ricca d’entusiasmo, spinta anche inevitabilmente da una minore pressione rispetto al team potentino.

Così Giuseppe Pace, il capitano dell’Academy:

”Affrontiamo una squadra giovane, tecnicamente valida e ricca di ragazzi forti fisicamente, che corrono e pressano per tutta la partita, per cui sarà fondamentale per noi gestire il ritmo della stessa, ridurre il numero di palle perse ed evitare di subire canestri facili in contropiede, cercando di sfruttare la nostra maggiore fisicità dentro l’area.

Sono sicuro che saremo pronti ad affrontare la partita nella maniera giusta, spinti dal supporto e dal tifo che il nostro pubblico saprà riservarci: è stato un valore aggiunto nella parte decisiva della scorsa stagione e siamo sicuri reciterà un ruolo rilevante anche in questo campionato di C unica”.

Palla a due alle ore 20.00 al PalaPergola con ingresso gratuito, arbitrano l’incontro i signori La Corte e Sacco di Salerno.a

