L’Academy Basket Potenza pronta per il terzo ed ultimo impegno settimanale. In bocca al lupo!

La trasferta sul campo neutro (a porte chiuse) di Monteruscello, casa della Polisportiva Basket Parete, è il terzo ed ultimo impegno settimanale per l’Academy Basket Potenza.

Dopo essere inciampati nel recupero casalingo con Caiazzo, Edoardo Angius e compagni viaggiano alla volta del PalaTrincone per affrontare un altro scontro diretto nel cammino da qui al termine della regular season.

Con quaranta punti (ma una partita da recuperare il 10 maggio a Caiazzo) la Polisportiva Basket tallona i rossoblù distanti appena due lunghezze ed ha subìto in casa tre delle sole cinque sconfitte maturate in tutta la stagione.

Una di queste arrivò nella sfida dell’8 Gennaio al PalaPergola, dove i potentini si imposero 69-58 al termine di un match in cui gli uomini di Porfidia misero solo una volta la testa avanti nel terzo quarto (46-47) ma con due formazioni dalla fisionomia abbastanza diversa rispetto a quelle che si incroceranno nuovamente domani.

Detto dei cambiamenti a stagione in corso dell’Academy, Parete ha rinunciato al lungo Stachovskij, sostituito dal pariruolo Cochela in uscita dalla Virtus Matera, e l’esperto play (ma solo tre presenze) Mattia Errico, che aveva iniziato il campionato a Maddaloni, mentre Seye e Mansi avevano vestito la nuova maglia già nella gara d’andata.

De Rosa in cabina di regia, ma soprattutto gli esterni Carbone (13 punti di media) e Palma (19.3) i principali riferimenti offensivi di una squadra capace di vincere consecutivamente le prime dieci partite del girone di ritorno, salvo poi cadere in casa con Ischia due settimane fa.

Non è un caso, del resto, che nella vittoria dell’Academy nell’incontro d’andata recitarono un ruolo fondamentale gli appena 58 punti concessi agli ospiti.

Commenta il play dell’Academy Angius:

“Sarà per noi la terza partita in sei giorni, uno sforzo sicuramente non facile da sostenere, aggiunto al risultato con Caiazzo che di certo non ci lascia felici ma è una partita che dobbiamo giocare al meglio in vista dei playoff e alla ricerca della migliore posizione finale di classifica.

Parete è una squadra forte, che occupa come noi posizione di vertice e che ha aggiunto l’esperienza di Errico e la fisicità di Cochela, giocatore spesso in doppia doppia, sotto canestro e non sarà semplice affrontarli in trasferta: sarà importante essere concentrati e bravi a dosare le energie visto l’ulteriore impegno di questa settimana”.

Palla a due alle ore 19.00 presso il PalaTrincone di Monteruscello, con direzione arbitrale affidata ai signori Carotenuto di Scafati e Moriello di Marcianise.a

