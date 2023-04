Potenza, omicidio del medico Pucillo: fermato un uomo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Segreteria del Procuratore della Repubblica:

“In data odierna la Procura della Repubblica di Potenza ha emesso decreto di fermo eseguito dai CC di Potenza e Melfi – nei confronti di ERRICO Giovanni Battista in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di omicidio aggravato in danno del dott. Pucillo Lorenzo, fatto avvenuto il 21/03/2023 in tenimento di Pescopagano (PZ).

Le complesse indagini, svolte con il diretto impegno dei di questo ufficio, dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Potenza e della Compagnia CC N.O.R. di Melfi, attraverso escussioni di numerosi testimoni ( vicini, conoscenti, familiari, ecc.), attività tecniche (tabulati telefonici, intercettazioni, ecc.) nonché indagini di carattere scientifico come l’esame comparativo del DNA, rilievi su armi, ecc. nonostante il clima omertoso che con particolare amarezza deve essere sottolineato, hanno consentito di acquisire un quadro indiziario che questo ufficio — ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza deflnitiva di condanna – ritiene grave, nei confronti del predetto indagato.

L’arma del delitto è stata sequestrata e l’indagato ha reso piena confessione.

L’efferato omicidio dovrebbe ricollegarsi a pregressi litigi per ragioni di vicinato, dovuti verosimilmente allo sconfinamento delle mandrie della vitdma nei terreni dell’indagato”.a

