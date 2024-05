L’atleta potentina Giorgia Rinaldi trionfa con un primo posto a questo campionato di pattinaggio! Congratulazioni

Ieri si è svolto il campionato regionale di pattinaggio FISR a Matera, nella tensostruttura di via dei Sanniti dove un’atleta potentina Giorgia Rinaldi della società ASD Golden Star del maestro Pietro Russo con un 1° posto nella categoria ‘libero’ e un 2° posto nella categoria ‘Solo Dance’ ha staccato il pass per il campionato Nazionale FISR italiani che si disputeranno a Luglio a Piancavallo in Friuli Venezia Giulia.

Sia lei che la famiglia e ancora di più il suo maestro Pietro Russo sono più che soddisfatti del risultato ottenuto.

L’atleta Giorgia Rinaldi ha 16 anni ed è attiva in qualità di agonista sin da quando era giovanissima.

Questo sport è ancora poco conosciuto.

Richiede tanto sforzo fisico ed economico, continui spostamenti, soprattutto una grande concentrazione, perché in poco più di 3 minuti si gioca una gara d’ammissione.

La sua penultima vittoria è stato il trofeo internazionale disputato a Roma il 02/03/24 in cui si è aggiudicata il gradino più alto del podio per la specialità “solo dance”.

Nella giornata del 26 Maggio 2024 si è confrontata con moltissime atlete della sua Regione, raggiungendo il 1° posto nella specialità di libero e il 2° posto nella specialità solo dance.

Dalle parole rilasciate dall’atleta si può capire quanto impegno e passione prova verso la disciplina:

“Dedico questa vittoria in primis al mio maestro Pietro Russo che crede non solo in me ma in tutte le sue atlete, tanto da affrontare ogni settimana un viaggio importante, perché da Cosenza si reca 2 volte a settimana nel capoluogo potentino per dedicarsi a noi.

Ringrazio la mia famiglia, mia sorella Alessia e in particolar modo mio nonno, perno indiscutibile, perché sin dalla mia prima esibizione lui non è mai mancato e mi supporta e sopporta sempre.

Infine ringrazio le mie compagne di squadra perché ci sosteniamo a vicenda e non è scontato visto che sono arrivata in società da poco.

In ultimo ringrazio l’istruttrice Daniela Caruso, Simone Nastri, responsabile amministrativo, e Lucia Falace, presidente A.S.D Golden Stars di Potenza, figure indispensabile per la società”.

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri a questa bravissima atleta affinché possa continuare a portare in alto il nome di Potenza e della Basilicata.