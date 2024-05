L’orchestra “Giacomo Leopardi” di Potenza dedica i concerti di fine anno alle mamme e ai bambini della striscia di Gaza. L’iniziativa

Il 16 e 17 maggio, alle 16,30, l’Istituto Comprensivo “ Giacomo Leopardi” di Potenza con la sua orchestra ha dedicato i concerti di fine anno scolastico alla campagna UNICEF Potenza per fornire alle mamme e ai bambini della striscia di Gaza cibo, medicine, assistenza psicologica e sanitaria.

Nel corso dell’intero anno scolastico Letizia Faraone e Leonardo Lucia, volontari del Servizio Civile Universale UNICEF di Potenza, hanno realizzato laboratori sui diritti e sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo con tutte le classi delle scuole primarie e della scuola media della Leopardi.

Reduce dalla vittoria conseguita con il primo posto assoluto nella Sezione Orchestre della scuola secondaria di primo grado dell’International Music Competition Francesco Cardaropoli” che si è tenuta a Bracigliano, “Città della musica” in provincia di Salerno, da 6 al 10 maggio 2024, il maestro Antonio Cinefra, con la dirigente scolastica Cinzia Pucci, i docenti di strumento Elena Taricco, Carmine Viggiano, Lucio De Luca e Denise Peluso , e tutte le ragazze e i ragazzi dell’orchestra hanno dedicato la loro esecuzione a UNICEF e per la pace in tutto il mondo.

Il programma con musiche di Beethoven, Angelo Branduardi, Fiorenzo Carpi, Hanz Zimmer … , ha appassionato mamme, papà, nonni e nonne che hanno applaudito e battuto le mani a tempo con l’Inno alla gioia, Il pirata dei Caraibi, Il viaggio in groppa al tonno.

Con “Bellomondo” l’orchestra ha ricordato la necessità di salvare dall’inquinamento il nostro pianeta e con “Casa mia”, che il cantautore Gali ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo, la necessità dell’accoglienza e della vera integrazione.

Ha cantato con grande successo “Capolavoro” del “Volo” Leonardo Lucia che ha rinnovato l’invito a dare un contributo all’UNICEF, acquistando i gadget e i fiori fatti a mano dalle mamme della scuola primaria di Bucaletto.

Un grande applauso ai docenti e agli alunni ha concluso i concerti e il pubblico presente ha portato con sé l’armonia e la bellezza della musica.