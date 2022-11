L’Orchestra Sinfonica ICO 131 di Basilicata a Roma per la prima uscita ufficiale di rilievo istituzionale! I dettagli

Si terrà giovedì 1 dicembre a Potenza, nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile, alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione del grande concerto dell’Orchestra Sinfonica ICO 131 in programma domenica 4 dicembre a Roma al Centro Congressi dell’Hotel Ergife, appuntamento di punta nell’ambito della due giorni organizzata dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia in occasione del 60esimo anniversario della costituzione dell’UNPLI, alla presenza delle massime cariche istituzionali e di governo.

Sarà la prima iniziativa di caratura istituzionale che, per la prima volta, vedrà impegnati, contemporaneamente in scena, i tre soci fondatori e componenti del Comitato artistico:

il Maestro e Direttore d’Orchestra Pasquale Menchise;

il tenore Francesco Zingariello;

la violoncellista Giovanna D’Amato.

All’incontro con i giornalisti è prevista la partecipazione:

del Presidente dell’Orchestra Sinfonica ICO 131, Pasquale Scavone;

del Direttore artistico, il Maestro Marco Renzi;

dell’Assessore alla Cultura del Comune di Potenza, Stefania D’Ottavio;

della Consigliera regionale Dina Sileo, delegata alle attività di promozione culturale per il rilancio e lo sviluppo socio-economico della Basilicata.

Il concerto che si svolgerà a Roma, domenica 4 dicembre, è stato voluto su esplicito invito del Presidente UNPLI Aps, Antonino La Spina, in occasione delle iniziative organizzate nel corso della due giorni, 3 e 4 dicembre, per celebrare la nascita dell’Unione Nazione delle Pro Loco d’Italia, fondata il 20 ottobre 1962.

Sarà l’occasione per offrire al ricco parterre di pubblico e autorità presenti uno spettacolo di altissima qualità che attingerà a un ampio repertorio di brani lirici e da camera della migliore tradizione concertistica nazionale e internazionale.

Ma soprattutto sarà la prima, inedita uscita ufficiale, di rilievo istituzionale, della neo costituita formazione orchestrale stabile ICO della Basilicata – nata su impulso di Ministero della Cultura e della Regione Basilicata e promossa da Comune e Provincia di Potenza, Anci e Apt – dopo una prima serie di esibizioni che hanno articolato un’iniziale programmazione, avviata già a partire dall’inizio di quest’anno e proseguita con crescente intensità da quest’estate in poi, come il concerto per la Festa della Musica di Maratea a giugno e quello al Teatro Petruzzelli di Bari lo scorso 9 ottobre, e aver avviato la definizione di un’intensa attività in cartellone, di alto profilo.a

