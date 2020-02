Lotta all’evasione: il Fisco più attento! I dettagli

Lotta all’evasione fiscale: è uno degli obiettivi del Governo, come testimoniano le diverse misure contenute nell’ultima legge di Bilancio.

I controlli del Fisco sono così diventati sempre più stringenti e minuziosi.

Va specificato che tutti i contribuenti possono essere soggetti ai controlli fiscali, ma secondo i numeri, c’è una maggiore probabilità che i professionisti siano i più sottoposti agli accertamenti fiscali.

Infatti, i redditi dei lavoratori dipendenti sono già tassati in busta paga, mentre i professionisti potrebbero anche non dichiarare i loro reali redditi.

Gli strumenti utilizzati dall’Agenzia delle Entrate sono vari e tra essi figurano: il redditometro, il risparmiometro, i controlli incrociati tra giacenze e movimenti di conto corrente con i redditi e i patrimoni dichiarati dal contribuente stesso.

L’Agenzia dispone inoltre di una grande quantità di dati ed informazioni, che raccoglie e conserva su ogni tipo di soggetto economico (persone fisiche, imprese, lavoratori autonomi).

Tali dati consentono ai controlli del Fisco, a seconda delle attività svolte dai soggetti, di “puntare” in maniera precisa ed efficace le categorie “sospette”, arrivando a individuare i casi specifici che saranno posti sotto controllo e verifica fiscale.

Questo l’elenco delle spese che il Fisco considera troppo alte rispetto ai redditi dichiarati dal contribuente:

canoni di locazione di un immobile;

auto di lusso;

assicurazioni auto;

viaggi;

lavori di manutenzione dell’appartamento;

visite specialistiche;

mutuo per l’acquisto di un’immobile;

smartphone;

abbonamenti;

collaboratori domestici;

centri benessere e cura della persona;

ristoranti.

Le spese che risultano non essere conforme alle proprie entrate possono far destare “sospetti”, anche per chi non è un libero professionista.