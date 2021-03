Lotteria degli scontrini, manca poco per la prima estrazione: ecco i dettagli

La lotteria degli scontrini è la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.

I consumatori potranno, con gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, partecipare all’estrazione di premi da migliaia di euro.

Sarà importante che gli acquisti vengano effettuati pressi punti vendita che trasmettono telematicamente i corrispettivi e che generano quindi biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione.

Quindi non tutti i negozi.

Giovedì è in programma la prima estrazione dei premi della lotteria degli scontrini.

In palio ci sono 10 premi da 100mila euro per chi fa acquisti, e altrettanti premi da 20mila euro per chi vende.

Da Giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25mila euro per chi fa compere e 15 premi da 5mila euro per chi vende.

Ecco un grafico riassuntivo dei premi in palio in base al tipo di estrazione (settimanale, mensile o annuale):

A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1 Febbraio al 31 Dicembre, assegnando 5 Milioni di euro ad un acquirente ed un milione di euro a un esercente.

L’estrazione dell’11 Marzo premierà quindi chi ha fatto acquisti senza contanti nel mese di Febbraio.

Le estrazioni successive saranno:

Giovedì 8 Aprile,

Giovedì 13 Maggio,

Giovedì 10 Giugno,

Giovedì 8 Luglio,

Giovedì 12 Agosto,

Giovedì 9 Settembre,

Giovedì 14 Ottobre,

Giovedì 11 Novembre,

Giovedì 9 Dicembre.

