Lucani sempre più virtuosi: cresce la raccolta differenziata. I dettagli

“L’impegno dei comuni lucani e gli indirizzi dell’assessorato all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata continuano a far crescere i risultati nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli ultimi dati emersi dal Rapporto banca dati 2023 Anci-Conai su “Raccolta differenziata e riciclo e relativi progetti Pnrr” confermano che la Basilicata è tra le regioni del Sud che conferisce più rifiuti al Consorzio nazionale imballaggi-Conai.

Il trend di crescita ha portato la Basilicata ad avvicinarsi al target di raccolta differenziata previsto al 65%.

Tale esito è la conseguenza del lavoro che viene portato avanti da vari livelli istituzionali e dalle attività di pianificazione della Regione Basilicata e dell’assessore competente Cosimo Latronico”.

Questa la disamina dell’eurodeputata di Fratelli d’Italia Chiara Gemma su una qualificante attività della Regione Basilicata.

Spiega Gemma:

“Un impegno concreto del governo regionale per promuovere le politiche in materia di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

In particolare, per ridurre la produzione dei rifiuti solidi urbani, per minimizzare lo smaltimento in discarica e per incrementare la raccolta differenziata al fine di aumentare la conoscenza e promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili in tema di rifiuti e di economia circolare, oltre che per razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e per contenere i costi sostenuti dai cittadini.

Tutti obiettivi raggiungibili a seguito dell’aggiornamento da parte dell’assessorato Latronico delle norme sulla pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti e al recepimento delle indicazioni contenute nelle più recenti direttive Ue.

Naturalmente, ci sono questi dati positivi ma non mancano le criticità che colpiscono prevalentemente le regioni del Sud e anche la Basilicata.

Tra le difficoltà, il problema che gli impianti di trattamento dell’indifferenziato sono pochi e i costi di trattamento aumentano, sia per i Comuni sia per i cittadini.

Anche su questo, il governo Meloni e la Regione Basilicata stanno pianificando importanti soluzioni che arriveranno dai nuovi impianti finanziati con i fondi del Pnrr”.