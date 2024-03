Potenza, nuova procedura per la richiesta del Passaporto: ecco tutto quello che c’è da sapere

La Questura di Potenza, a seguito dell’iniziativa varata dal Ministero dell’Interno, ha avviato una nuova procedura per la richiesta del Passaporto, prevedendo accanto all’agenda ordinaria una seconda “agenda prioritaria”.

Tale nuovo canale di prenotazione, disponibile sulla piattaforma ” https://passaportonline.poliziadistato.it” offre al cittadino che abbia la necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni per viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo o salute, la possibilità di richiedere un appuntamento di viaggio in tempi compatibili con le sue esigenze.

Richiesto l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi nel giorno e negli orari indicati presso l’Ufficio Passaporti, portando con sé anche la documentazione attestante l’esigenza di rilascio del passaporto in via prioritaria.

Oltre a questa possibilità, nel caso non si dovesse trovare appuntamento disponibile nemmeno attraverso questo canale prioritario, l’utente che abbia l’esigenza di partire entro 15 giorni, sempre per esigenze connesse a motivi di lavoro, studio, turismo o salute, verrà indirizzato dal sistema verso un’ulteriore alternativa.

In questo caso la piattaforma online renderà scaricabile un modulo da compilare, stampare ed esibire allo sportello dell’Ufficio Passaporti congiuntamente alla documentazione attestante la priorità e la richiesta verrà trattata in base all’esigenza rappresentata.

Per quanto concerne gli orari di apertura al pubblico, la Questura di Potenza, per venire incontro alle necessità dell’utenza, ha ampliato gli orari di apertura al pubblico con un’ulteriore giornata dedicata, in particolare, alle suddette urgenze.

Quindi, dal 21 marzo 2024 gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Passaporti sono i seguenti:

Lunedì: dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Martedì: dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Mercoledì: dalle ore 9,30 alle ore 12,00

Giovedì: dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Per il ritiro dei Passaporti è sufficiente presentarsi allo sportello nei giorni di apertura.

Infine, per le dichiarazioni di accompagno occorre accedere all’agenda on line, compilare l’apposito format e stamparlo e poi presentarsi allo sportello in uno qualsiasi dei giorni di apertura con la documentazione.