Maggio Potentino: si accettano proposte! Ecco fino a quando presentare domanda

Il Comune si prepara al principale appuntamento culturale primaverile.

Per la presentazione di proposte ricreative, di spettacolo e culturali, finalizzate alla predisposizione del programma relativo alle manifestazioni del ‘Maggio Potentino – edizione 2023’ da svolgersi dal 10 maggio 2023 al 31 maggio 2023, la domanda, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 19 del giorno 30 aprile 2023, all’Ufficio del protocollo generale di Via Nazario Sauro – 85100 Potenza.

Spiega l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio:

“Riteniamo, come Amministrazione Comunale, di mantenere vive le tradizioni religiose e culturali nell’ambito del “Maggio Potentino – edizione 2023”, per questo motivo abbiamo indicato delle linee di indirizzo per la presentazione di proposte culturali, ricreative, di spettacolo ed enogastronomiche, finalizzate alla predisposizione del programma, acquisendo manifestazioni di interesse da parte delle associazioni culturali, cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali, operatori economici e altri soggetti pubblici o privati e singoli cittadini”.

Informazioni sull’iniziativa, avviso pubblico e modello per la manifestazione d’interesse potranno essere ottenute consultando il link https://www.comune.potenza.it/?p=54718, per ulteriori chiarimenti è a disposizione l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Potenza – Via N. Sauro (Palazzo della Mobilità) – tel. 0971/415834 – e-mail: anna.santangelo@comune.potenza.it.a

