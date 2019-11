Maltempo: sulla SS 106 grosso albero in strada! Traffico bloccato

Il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione (e non solo) sta creando vari disagi agli automobilisti.

E’ il caso della S.S. 106 dove il forte vento ha abbattuto un grosso albero che si è riversato sulla carreggiata.

A farlo sapere è l’Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106:

” Traffico bloccato sulla S.S.106 su entrambe le carreggiate di marcia tra Roseto Capo Spulico e Amendolara (in pratica non essendoci altre strade alternative l’arteria è bloccata), per la caduta di un albero.

Lunghe code”.

Questa la foto dell’albero.