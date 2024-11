Mancato scorrimento della graduatoria degli idonei al concorso per istruttori amministrativi contabili di categoria C all’interno della Provincia di Potenza: le precisazioni

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Provincia di Potenza:

“In merito alle gravi inesattezze che hanno formato oggetto dell’articolo apparso su varie testate giornalistiche, concernente il mancato scorrimento della graduatoria degli idonei al concorso per istruttori amministrativi contabili di categoria C all’interno della Provincia di Potenza, si specifica come, la stessa, in scadenza a maggio 2025, non possa oggettivamente essere utilizzata per nuove assunzioni, a causa della mancanza di posti disponibili nel vigente piano triennale del fabbisogno del personale dell’Ente 2024/2026.

Dopo le circa dieci assunzioni dello scorso anno, nel piano triennale attuale non sono, infatti, previsti posti per istruttori amministrativi contabili di categoria C.

Al contrario, c’è la disponibilità di assunzione di 3 ex categorie B, amministrativi e operatori (cantonieri), per cui si sta già procedendo, facendo seguito alla richiesta di tali professionalità.

Nel frattempo, però, la graduatoria in oggetto è stata “ceduta” per assunzioni presso altri enti che ne hanno fatto e ne faranno richiesta fino alla naturale scadenza.

Il mancato scorrimento, quindi, esula dalla volontà dell’Ente, che ben sarebbe predisposto ad assumere altre unità nell’organico, ma è lo specchio delle difficoltà finanziarie e organizzative che le Province devono affrontare, limitando la loro capacità di espandere il personale, nonostante le oggettive necessità operative.

Laddove dovessero emergere le disponibilità finanziare per dar seguito all’eventuale scorrimento, sarà interesse dell’Ente procedere”.