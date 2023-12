Maratea, completamento alloggi di Edilizia residenziale pubblica: queste le ultime notizie

L’ Assemblea regionale ha, altresì approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli dei consiglieri Aliandro, Baldassarre, Bardi, Bellettieri, Cicala, Coviello, Fuina, Giorgetti, Leone e Piro, 3 astenuti quelli di Cifarelli, Leggieri e Polese la delibera di Giunta regionale concernente il programma di reinvestimento presentato dall’Ater di Potenza con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 18/04/2023 (e relativo allegato) “Legge N. 560/93; D.C.R. n. 1280 del 6.4.1994.

Sì a maggioranza anche per l’atto amministrativo 374/2023 “L. 560 del 24/12/93, L. n. 136 del 30/04/1999- Ater Matera – Alloggi di edilizia residenziale pubblica. Programma di reinvestimento piano pluriennale 2023/2024 e programma 2023/2024.

Hanno votato a favore 10 consiglieri: Aliandro, Baldassarre, Bardi, Bellettieri, Cicala, Coviello, Fuina, Giorgetti, Leone e Piro, si sono astenuti 4 consiglieri: Braia, Cifarelli, Leggieri e Polese.

Voto unanime invece per l’atto amministrativo 372 “Legge 560/1993; Approvazione della proposta del secondo programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (annualità 2023 – 2024) – Intervento di completamento di n. 1 fabbricato per complessivi n.9 alloggi nel Comune di Maratea”.