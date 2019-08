Maratea: “dei punti monitorati sulla costa lucana uno è giudicato ‘fortemente inquinato'”

L’undicesima regione toccata dal tour della Goletta Verde di Legambiente, è stata la Basilicata.

Il battello ambientalista è in viaggio dallo scorso 23 Giugno lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque, denunciare le illegalità ambientali, l’abusivismo edilizio, le trivellazioni di petrolio, il marine litter ma anche per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare il nostro prezioso ecosistema e le sue bellezze e affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza, solidarietà e integrazione.

Resa noto stamani, a Maratea (Potenza), in una conferenza stampa la fotografia scattata lungo le coste della Basilicata dai tecnici di Goletta Verde, “la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane”:

“Dei cinque punti monitorati sulla costa lucana, tre risultano oltre i limiti di legge: uno è giudicato ‘fortemente inquinato’ e gli altri due ‘inquinati’ “.