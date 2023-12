Maratea: “La riapertura della SS18 è una priorità assoluta”. Questa la situazione

Questa mattina l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Dina Sileo, ha tenuto un incontro con Anas, Ufficio Difesa del Suolo e Protezione Civile per discutere della riapertura della Strada Statale 18 a Maratea.

Ha dichiarato l’assessore:

“Con l’avvicinarsi della stagione estiva urge mettere in campo tutte le sinergie, ognuno per le proprie competenze, affinché si possa restituire ai cittadini e agli operatori turistici la viabilità compromessa dalla frana dello scorso anno.

La riapertura della SS18 è una priorità assoluta non solo per la mobilità ma anche per la tenuta socio-economica dell’area.

Auspico di incontrare quanto prima anche il Commissario all’emergenza, nonché Sindaco di Maratea, oggi assente sebbene convocato.

Al Commissario ricordo che può avvalersi del supporto e della collaborazione degli uffici regionali per il delicato ma imprescindibile compito che è chiamato a svolgere.

È infatti di sua competenza attivare quanto necessario per la presentazione del piano degli interventi nei quali comprendere il bypass della frana”.