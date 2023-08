Maxi-concorso all’Agenzia delle Entrate: c’è ancora tempo per candidarsi! Ecco i dettagli

C’è ancora tempo per candidarsi al maxi-concorso dell’Agenzia delle Entrate.

Come fa sapere today: “Le ultime richieste dovranno infatti essere presentate entro lunedì 28 agosto.

Una piccola proroga perché originariamente la scadenza era fissata al 26 agosto.

Le selezioni sono per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 4.500 funzionari presso l’Agenzia: 3.970 da destinare alle attività tributarie e 530 all’area dei servizi di pubblicità immobiliare. Per chi fosse interessato un video confezionato dall’Agenzia su Youtube sul suo canale istituzionale illustra con semplicità tutti i passi da compiere per presentare la propria candidatura: come accedere al portale “inPA”, redigere il curriculum, scegliere la selezione cui partecipare, compilare il format e, infine, inviare la domanda.

Sono 3.970 i laureati che saranno assunti a tempo indeterminato per svolgere attività ad alto contenuto specialistico in materia fiscale.

Come specificato nel bando, i nuovi funzionari saranno impiegati nell’assistenza e nella consulenza ai contribuenti, collaboreranno alla gestione e all’erogazione dei servizi, alle attività di analisi sugli illeciti fiscali, alle attività di verifica e ai controlli.

Si occuperanno inoltre delle attività legate al contenzioso e alla riscossione.

Dei 3.970, ben 900 saranno destinati alla Direzione regionale della Lombardia, 800 saranno ripartiti fra la Dr Lazio e gli uffici centrali, mentre 680 saranno assegnati alla Direzione regionale del Veneto.

A seguire, le Dr Emilia-Romagna e Piemonte, che potranno contare ciascuna su 350 “nuove leve” e la Toscana, cui saranno destinati 330 giovani vincitori.

Si rafforzeranno anche le “piccole” Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, rispettivamente con 20 e 30 nuovi assunti.

L’Agenzia rafforzerà anche l’area dei servizi di pubblicità immobiliare: in questo caso si cerca il personale che si occuperà delle attività di aggiornamento e conservazione dei registri immobiliari.

Ai neo assunti sarà richiesto di operare nell’assistenza e nella consulenza ai cittadini, di collaborare alle attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare e di svolgere attività di monitoraggio.

Le assunzioni più consistenti sono per la Lombardia (86 unità), il Lazio e gli uffici centrali, il Veneto, il Piemonte e la Toscana (50 nuove risorse per ciascuna regione).

In questo caso occorre essere in possesso di una laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici oppure di un diploma di laurea in Giurisprudenza (o di una laurea specialistica o magistrale equiparata)”.a

