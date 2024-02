Medaglia d’oro per gli chef lucani ai Campionati della Cucina Italiana! Complimenti

Ritorno a casa con un ricco medagliere per gli chef dell’Unione cuochi lucani che hanno preso parte a Rimini, all’ottava edizione dei Campionati della Cucina Italiana 2024.

Cinquecento in totale i cuochi in gara che, per tre giorni, si sono sfidati ai fornelli in diverse categorie, così come previsto nel regolamento stilato dalla Federazione Italiana Cuochi, organizzatrice del contest.

Medaglia d’oro per il Team Basilicata nella categoria ‘cucina calda a squadre’.

Patrizia Viola, Domenico Albanese, Francesco Pio Timpone, Giuseppe Mercurio, Antonio Farella, Romeo Tarcisio Palumbo, Nicola Stefanile ed Antonio D’agrosa, guidati dal team manager Franco Fiore e dal capo team Giuseppe De Rosa.

Hanno stregato la giuria di esperti con un menù d’eccezione:

‘Amuse Bouche: l’idea dell’impiccato’;

pasta ripiena di genovese di merluzzo su cremoso di finocchi con zafferano, patate e pernod, croccante di cruschi e olio al finocchietto;

polletto ruspante al ricordo di una cesar salad, ostrica ma di polletto con cremoso all’aglio nero e il suo jus, crocchetta crick crok con maio alla soia, carciofo croccante e bietolina all’olio evo,

un palloncino di mousse di ricotta di bufala con cremoso alla fragola, gelato alla fragola e lemongrass, tartare di fragole al pedro ximenez e chiffon cake al rabarbaro e crema inglese.

Premiato a Rimini anche il giovane Luigi Zaffarese, della scuola alberghiera di Marconia di Pisticci, medaglia di bronzo, per il concorso ‘Miglior allievo Istituti Alberghieri’.

Nel medagliere lucano anche l’argento assegnato a Silvio Pavil e Vincenzo Laguardia per il contest mistery box, e ben due ad Emanuele Ricchiuti. Medaglie di bronzo sono, invece, andate a Franco Nastasia, Daniele Bracuto, Angelo Colangelo per il contest street food, Vincenzo Contini, Paolo Ierinò ed Emanuele Mele per il contest k1 cucina calda.

Protagonista dei campionati riminesi, anche la fragola lucana, ingrediente scelto come fondamentale dagli organizzatori per la realizzazione del dessert, alimento obbligatorio del menù per la competizione dedicata alla cucina calda a squadre.

Così il presidente dell’Unione cuochi lucani, Antonio Zazzerini:

“Ancora grandi soddisfazioni per la Basilicata perchè si promuove l’enogastronomia del territorio e soprattutto viene premiato lo straordinario lavoro che i nostri chef fanno quotidianamente”.

Ecco le foto.