Melfi: boom di turisti da tutta Italia al Museo Archeologico! I dettagli

Boom di turisti al Museo Archeologico Nazionale Massimo Pallottino di Melfi.

In tanti da Napoli, Roma, Catania (per citare alcune zone) hanno visitato le bellezze che il Castello conserva al suo interno facendo registrare circa 1000 presenze in più rispetto all’anno scorso.

Tutta Italia sostanzialmente ha deciso di far visita alla città Federiciana non solo per la sua bellezza, ma per lo scrigno storico che propone a chiunque abbia voglia di fare un tuffo nel passato.

Più di 3000 le presenze nei primi giorni di questo caldo Agosto.

Non sfugge agli appassionati la presenza dei Sarcofagi di Atella e Rapolla, testimonianza dell’importanza culturale e del ruolo ricoperto dal territorio del Vulture in età imperiale romana.

Numeri che fanno ben sperare per il nostro territorio, sempre più apprezzato a livello nazionale.

