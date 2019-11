Melfi, casa della Jeep Renegade, protagonista a Mediaset! Tutti davanti alla tv

Melfi, dopo essere stata in Rai con la sagra della Varola, continua ad essere protagonista in tv.

Come fa sapere una nota del Comune:

“Oggi Melfi su Italia Uno alle 13.40

Alessia Ventura alle prese con un coast to coast della Basilicata fa tappa a Melfi, dove nasce la Jeep Renegade”.

A spiegarne i dettagli è quattroruote.it:

“Ci sono un’inglese, una giapponese, un’americana, una tedesca e una coreana.

Per la terza puntata di Drive Up, in programma sabato 2 novembre alle 13.40 su Italia 1, abbiamo messo insieme un gruppo di auto che sembra uscito da una barzelletta.

Qui, però, non si scherza affatto, anche se ci si diverte parecchio…

Si parte dalle praterie intorno a Vairano, dove si aggira un giaguaro nero.

Ad accettare la sfida di domarlo è Ilaria Fratoni, conduttrice e volto del meteo di Mediaset.

A volante della Jaguar XE, insieme a DJ Ringo, si mette alla prova nei test di abilità che abbiamo preparato sulla nostra pista.

E per l’occasione si è procurata una giornata di sole splendente.

Performance sullo Stelvio.

Mentre Ilaria e Ringo si divertono tra i birilli, una supersportiva giapponese scala la sequenza di curve più entusiasmante d’Europa: il passo dello Stelvio.

Il nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, si arrampica sulle sue salite con la Honda NSX, remake di un’icona della storia dell’auto, oggi rinata in versione ibrida.

Elettroni à gogo. E a proposito di ibride, Matteo Valenti si mette alla guida della Hyundai Kona, in versione full hybrid: il primo step verso un futuro sempre più elettrificato. Roberto Ungaro, invece, è impegnato a guidare una Audi Q5 TFSI e ibrida plug-in nel mezzo di un’atmosfera lunare: le cave di marmo di Carrara.

Scendendo ancora più a Sud, infine, troviamo Alessia Ventura alle prese con un coast to coast della Basilicata che fa tappa a Melfi, dove nasce la Jeep Renegade.

Vi aspettiamo sabato, su Italia 1!”.

Pronti? Tutti davanti alla tv!