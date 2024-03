Meloni a Potenza: ecco il commento del Deputato Arnaldo Lomuti -M5S Basilicata

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del Deputato Arnaldo Lomuti -M5S Basilicata.

Ecco quanto riportato:

“Volgare passerella elettorale del centrodestra.

Da un lato l’autonomia differenziata ammazza-sud che Meloni cede alla lega in cambio del premierato, dall’altro la volgare passerella della Meloni di oggi a Potenza per presentare ai lucani gli accordi sui fondi di coesione, in piena campagna elettorale.

Una roba del genere non si era mai vista in passato.

Ma la delicatezza istituzionale del Presidente Bardi e della Presidente Meloni si ferma agli inviti istituzionali inviati nei giorni scorsi a tutti gli amministratori della Regione per la presentazione dei suddetti accordi.

È chiaro anche agli osservatori spassionati della politica che la kermesse di oggi sia una coattata politica utilizzata da Meloni e Bardi per inaugurare la campagna elettorale.

Il messaggio è chiaro: Bardi ha paura di perdere le elezioni, nonostante la grande accozzaglia che lo sostiene, fatta di partiti e sigle tra loro incompatibili per storie, idee e principi fondatori.

Questo centrodestra, nonostante 5 anni di fallimenti dell’amministrazione Bardi, continua a farsi beffe dei cittadini.

I lucani sapranno come rispondere il 21 e 22 aprile”.