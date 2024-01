Meteo: ancora neve su Potenza nei prossimi giorni? Ecco le previsioni aggiornate

Lunedì si assisterà ad nuovo rialzo termico, complice una poderosa rimonta anticiclonica sul Mediterraneo occidentale, a garanzia di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato sulle nostre regioni, salvo qualche fenomeno nevoso in transito nella prima parte di Martedì.

Quindi che tempo ci sarà nei prossimi giorni a Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 22 Gennaio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di -2°C.

Martedì 23 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di 1°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.