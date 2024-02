Meteo Potenza: pioggia e temperature sempre più giù! Ecco le previsioni aggiornate

Il transito di una perturbazione Atlantica sulla Penisola, sarà responsabile di un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche durante il weekend con piogge sparse alternate a locali schiarite.

Quindi che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 11 Febbraio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 5°C.

Lunedì 12 Febbraio avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.