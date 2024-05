Meteo Potenza: temporali e pioggia in arrivo! Ecco le previsioni aggiornate

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 29 Maggio, avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.