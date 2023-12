Meteo: su Potenza temperature sempre più giù e forse neve! Ecco le previsioni

Il fronte freddo che durante la giornata di venerdì ha interessato le regioni meridionali traslerà verso levante durante la giornata di sabato con gli ultimi residui d’instabilità durante la notte ed al mattino in Basilicata.

Quindi su Potenza che tempo ci attende nel fine settimana?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 16 Dicembre, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate al mattino.

Variabilità asciutta dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 3°C, la minima di 0°C.

Domenica 17 Dicembre avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di -2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.