Moliterno: “revoca della zona rossa e screening sulla popolazione”. Questa la richiesta inviata a Bardi, Leone e Cicala

Il Sindaco del Comune di Moliterno, Giuseppe Tancredi chiede la revoca della zona rossa e l’attivazione di un programma di screening (esami condotti a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione) con tamponi (come da verbale dell’unità di crisi del 10 aprile 2020).

Ecco il contenuto della richiesta inviata al Governatore Vito Bardi, all’Assessore alla Sanità, Rocco Leone e al Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala:

“Gentilissimi,

vista l’ultima ordinanza n. 17 del 11 aprile 2020 e tenuto conto del verbale dell’unità di crisi del 10 aprile 2020, considerato la situazione attuale relativa ad un numero di casi positivi ormai contenuto rispetto al dato di partenza, tenuto conto che nonostante la revoca dell’ordinanza, il DPCM del 10 aprile in vigore limita comunque lo spostamento di individui fuori dal paese salvo per comprovate esigenze lavorative e di salute, riteniamo auspicabile la revoca dell’ordinanza e nel contempo l’avvio di una campagna di screening estesa a tutta la popolazione di Moliterno, cosi come già richiesto in data 24 e 29 marzo c.a.

La richiesta di screening è doverosa visto lo stato di emergenza che ha visto l’estendersi del periodo di zona rossa per oltre un mese”.

Di seguito la missiva resa pubblica, sul profilo Facebook dell’Amministrazione, dal Primo cittadino.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)