Bruttissimo incidente a Potenza! Vigili del Fuoco, 118 e Polizia sul posto

Un brutto incidente si è consumato a Potenza.

Nella nota via Marconi e per cause ancora da chiarire, diverse auto e un furgone sono rimasti coinvolti.

Dalle primissime notizie non si esclude un problema ai freni del furgone che, scendendo la curva che conduce al Seminario Interdiocesiano, ha inevitabilmente fatto perdere al conducente il controllo del mezzo che ha impattato contro la fila delle auto presenti.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, dei sanitari del 118 e della Polizia Locale.

Queste alcune foto.